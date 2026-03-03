Haberler

Balıkesir'de 72 kilogram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

Balıkesir'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda 72 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen bir zanlı yakalandı.

Zanlının adresinde yapılan aramalarda 72 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
