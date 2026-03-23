Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 42 bin 600 sentetik hap ele geçirildi

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 42 bin 600 sentetik hap ele geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir araçta 42 bin 600 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir aracı takibe aldı.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, 42 bin 600 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan 2 şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
