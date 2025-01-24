Balıkesir'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün ölümünü tespit etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

O.B. idaresindeki 10 AOJ 176 plakalı otomobil, Edincik Mahallesi'nde N.K. yönetimindeki 10 EB 105 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan O.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılan sürücünün cesedi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Tarık Köse - Güncel
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