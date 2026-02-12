Haberler

Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Cennetayağı Mahallesi Öğretmenevi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 42 V 6716 ile 26 SR 023 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan E.D., B.K., M.İ. ve S.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, olay yerinde olası bir yangın veya ikinci bir kaza riskine karşı güvenlik önlemi aldı. Araçlardan çıkarılan her iki aracın sürücüsü ve yolcular, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle E-87 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

