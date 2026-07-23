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Edremit'te tıra çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tıra arkadan çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tıra arkadan çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.T. yönetimindeki 10 N 4852 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Edremit Devlet Hastanesi kavşağında 41 BBZ 617 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü A.T, araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü A.T, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kaynak: AA
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