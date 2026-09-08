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Balıkesir'de tedavisi tamamlanan leylek doğaya salındı

Balıkesir'de tedavisi tamamlanan leylek doğaya salındı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bir vatandaşın yaralı bir leylek gördüğü ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce bulunan leylek, ilçedeki özel bir hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

Leyleğin gerekli kontrolleri ve rehabilitasyon süreçleri Kazdağları Milli Parklar Şefliği veteriner hekimi Ertan Şenol gözetiminde titizlikle gerçekleştirildi.

Sağlığına kavuşan leylek, doğal ortamına salındı.

Kaynak: AA
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