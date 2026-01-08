Manyas'ta Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı yapıldı

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Manyas ilçesinde Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı gerçekleştirildi.

Manyas Atatürk Kültür Salonu'ndaki toplantıya Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, DSİ Balıkesir Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda Düzgün ve Bayram'ın yanı sıra Manyas Tarım ve Orman İlçe Müdürü Volkan Zeren birer konuşma yaptı.