Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgar etkisiyle ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kepsut ilçesi kırsal Darıçukuru Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormana da sıçrayan yangında alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
