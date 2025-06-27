Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kırsal Pamukçu Mahallesi'nde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz ve 70 personel ile söndürüldü.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Pamukçu Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 1 dozer, 1 treyler ve 70 personelle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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