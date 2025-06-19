Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın

Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kepsut ilçesi kırsal Nusret Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, tarım arazisinde bulunan bağ evinin bir bölümüne de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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