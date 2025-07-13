Balıkesir'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının ormana sıçraması üzerine havadan ve yerden müdahale gerçekleştirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Doğancı Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın hakkında açıklama yapan Gönen Kaymakamı ve Manyas Kaymakam Vekili Ahmet Altıntaş, "Tarladaki yapılan çalışmalar sırasında çıkan bir yangın ormana da sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz havadan ve yerden müdahale yaptı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması devam ediyor" dedi.

Süleyman ÖZAYDIN/ MANYAS(Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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