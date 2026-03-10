Haberler

Balıkesir'in tanınmış esnafından Sinan Ergüven'in cenazesi toprağa verildi

Balıkesir'in tanınmış esnafından Sinan Ergüven'in cenazesi toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden esnaf Sinan Ergüven'in cenazesi, geniş bir katılım ile defnedildi. Cenaze namazı Balıkesir İl Müftüsü tarafından kıldırıldı.

Balıkesir'de, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kentin tanınmış esnafından Sinan Ergüven'in cenazesi defnedildi.

Ergüven'in cenazesi Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Burada, Ergüven ailesi, taziyeleri kabul etti.

Cenaze, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı

Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: Bir tek oğlumu özledim

Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu