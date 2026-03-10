Balıkesir'in tanınmış esnafından Sinan Ergüven'in cenazesi toprağa verildi
Balıkesir'de hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden esnaf Sinan Ergüven'in cenazesi, geniş bir katılım ile defnedildi. Cenaze namazı Balıkesir İl Müftüsü tarafından kıldırıldı.
Balıkesir'de, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kentin tanınmış esnafından Sinan Ergüven'in cenazesi defnedildi.
Ergüven'in cenazesi Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi. Burada, Ergüven ailesi, taziyeleri kabul etti.
Cenaze, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.