Balıkesir'de silahlı kavga: 6 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, alacak meselesinden husumetli olan iki grup arasında çıkan 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, alacak meselesinden husumetli olan iki grup arasında çıkan 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

Olay, 31 Mayıs'ta Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan Vermen (43) ile Uğur Vermen (35), yanlarına 4 akrabalarını da alarak aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan Ozan Alpyörük (26) ile Tolga Alpyörük'ün yanına konuşmaya gitti. Bir süre tartışan iki gruptakiler yanlarındaki pompalı tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.