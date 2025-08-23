Balıkesir'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Balıkesir Gömeç ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.
Balıkesir Gömeç ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobildeki alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gömeç-Karaağaç kara yolunda henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 ATF 809 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gömeç İtfaiye Grup Amirliği personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan otomobildeki yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel