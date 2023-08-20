Balıkesir'de saman yüklü kamyonette çıkan yangın ormana sıçradı (2)

'KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, saman yüklü kamyonette çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin havadan 8 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 87 araç ile yaptığı müdahale sonrasında 4 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu incelemelerde bulundu. Yangının ardından Balıkesir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kepsut ilçemize bağlı Dombaydere Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 16.00 civarında başlayan yangına 87 araç ve 400 personel ile karadan; 8 helikopter ve 8 uçakla havadan müdahale devam ediyor. Yangın kısmen kontrol altına alınmış olup müdahale devam etmektedir."

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,