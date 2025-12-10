Balıkesir'de Yeniköy Can Dost Doğal Yaşam Alanı törenle açıldı

Balıkesir'de sahipsiz hayvanlar için hayata geçirilen Yeniköy Can Dost Doğal Yaşam Alanı düzenlenen törenle açıldı.

Karesi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesince AFAD tarafından tahsis edilen barınma ihtiyacına uygun görülmeyen konteynerler kullanılarak hayata geçirilen yaşam alanının açılışında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın birer konuşma yaptı.

Yeniköy Can Dost Doğal Yaşam Alanı'nın açılışına, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ve diğer ilgilileri de katıldı.