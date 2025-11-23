Balıkesir'de Park Halindeki İki Otomobilde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocacami Mahallesi İsmail Rüştü Cirit Caddesi'nde park halinde bulunan 18 BE 005 ve 35 AYN 161 plakalı otomobillerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçlardan dumanların yükseldiğini ve alev aldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iki otomobil kullanılamaz hale gelirken, yakındaki bir binanın dış cephesinde de hasar oluştu.