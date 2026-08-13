Balıkesir'de Otomobil İki Çocuğa Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobilin çarptığı iki çocuktan biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alihan O. idaresindeki 10 ARH 693 plakalı otomobil, Bandırma Caddesi Sanayi 1. Kapı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilge K. (14) ve Serra U'ya (14) çarptı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle sürüklenen Serra U, olay yerinde hayatını kaybetti. Bilge K. ise ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren Serra U'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması dolayısıyla bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, daha sonra normale döndü.

Alihan O. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA