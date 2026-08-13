Haberler

Balıkesir'de Otomobil İki Çocuğa Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'de Otomobil İki Çocuğa Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobilin çarptığı iki çocuktan biri yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobilin çarptığı iki çocuktan biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alihan O. idaresindeki 10 ARH 693 plakalı otomobil, Bandırma Caddesi Sanayi 1. Kapı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilge K. (14) ve Serra U'ya (14) çarptı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle sürüklenen Serra U, olay yerinde hayatını kaybetti. Bilge K. ise ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren Serra U'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması dolayısıyla bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, daha sonra normale döndü.

Alihan O. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden vekilin yeni adresi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukattan sitem dolu sözler
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi

Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı artıyor

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi

Beşiktaş'a Avrupa'da yan bakılmıyor