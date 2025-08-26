Balıkesir'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. İki sürücü yaralandı, sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Rafet E. (64) idaresindeki 10 APA 892 plakalı otomobil Savaştepe-Balıkesir karayolunun Soğucak Mahallesi yakınlarında anayola çıkmak isteyen Saylan K. (56) idaresindeki 10 APB 097 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonet ve otomobil sürücüsü sıkıştıkları araçlardan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Yaralı sürücüler, olay yerine gelen ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel
