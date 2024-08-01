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Balıkesir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yusuf İzzet Bayar yönetimindeki 10 AHE 243 plakalı otomobil, Dereli Mahallesi'nde yoldan çıkıp tarlaya devrildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki Ümmühan Bayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Bayar ile yolculardan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Araçtakilerin Ümmühan Bayar'ın yeğeninin cenazesinden döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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