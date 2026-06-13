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Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Balıkesir-Edremit kara yolu Evciler mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 PPK 39 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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