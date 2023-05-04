Balıkesir'de oto kiralama dükkanına silahlı saldırı

Bandırma ilçesinde bir oto kiralama dükkanında yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda yara almayan dükkan sahibi Gürcan Güler'in saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, oto kiralama dükkanı bulunan Gürcan Güler'in iş yerinde silahlı saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı. Güler saldırıda yara almazken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, 19 Nisan'da, 17 Eylül Mahallesi Hacı Keşfettin Caddesi'nde meydana geldi. Oto kiralama dükkanı bulunan Gürcan Güler, iş yerinde otururken, başında kask olan kişi, motosikletini kapının önüne park edip, içeri girdi. 'Araç var mıydı ağabey sizde?' diye soran şüpheli, 'Bayram içinse maalesef, kalmadı' cevabı üzerine, 'Nasıl kalmadı, araç yok mu?' deyip montunun cebindeki silahı çıkartarak Güler'e 3 el ateş etti. Mermilerden 2'si sandalyenin koluna, 1'i de masanın üzerindeki deftere isabet ederken, Güler, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Şüpheli geldiği motosikletle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Gürcan Güler ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında dava bulunan eski Bandırmaspor yöneticisi B.Ö. ve 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmaya kısıtlama kararı getirildi.