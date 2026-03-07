Haberler

Balıkesir'de oto kaporta dükkanında çıkan yangında 2 araç yandı

Güncelleme:
Havran ilçesindeki bir oto kaporta dükkanında çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı, 2 araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Balıkesir'in Havran ilçesindeki küçük sanayi sitesinde oto kaporta dükkanında çıkan yangında bir kişi hafif yaralandı, 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Tekke Mahallesi'nde oto boya kaporta işlemlerinin yapıldığı iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Havran Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Uzun uğraşların ardından söndürülen yangında 1 otomobil ve 1 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürmeye çalışırken ellerinden yaralanan 1 kişi ise ambulansla Havran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Firik
