Balıkesir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına, 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kepsut ilçesi kırsal Nusret Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyder, 1 treylerin yanı sıra 16 itfaiye aracı ve 200 personel sevk edildi. Alevler, tarım arazisinde bulunan bağ evinin bir bölümüne de sıçradı. Bağ evinin bir bölümünün zarar gördüğü yangın, Kepsut'un Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesinin Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı. Havanın kararmasıyla alevlere hava müdahalesi sonlandırılan yangına, karadan müdahale gece boyunca sürdü. 2'nci gününde yangına müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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