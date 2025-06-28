Balıkesir'de orman yangını! Bir mahalle boşaltıldı

Balıkesir'de orman yangını! Bir mahalle boşaltıldı
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Balıkesir'de orman yangını! Bir mahalle boşaltıldı
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Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Halılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Komşu Sarnıç Mahallesi'nde önlem olarak evler boşaltıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesi kırsal Halılar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlerin ilerlediği komşu Sarnıç Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Havran ilçesi kırsal Halılar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

BİR MAHALLE BOŞALTILDI

İhbar üzerine bölgeye 203 personel ile 4 söndürme uçağı, 2 helikopter, 21 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 16 hizmet aracı, 11 itfaiye aracı, 5 dozer, 3 TOMA ve 3 treyler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çeşitli kamu kurum ve kuruşları da destek veriyor.

Jandarma, alevlerin ilerlediği komşu kırsal Sarnıç Mahallesi'nde anons yaparak, köylülerden evlerini boşaltmalarını istedi. Evlerinden çıkmak zorunda kalan mahalleli, Havran ve Edremit ilçe merkezindeki yurtlara sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da yangınla ilgili bilgi verip, söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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