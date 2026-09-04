Sındırgı'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sındırgı ilçesi Çelebiler Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı