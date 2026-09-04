Haberler

Sındırgı'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Sındırgı'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen 4 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda ekip, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sındırgı ilçesi Çelebiler Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Melih Gökçek ifade vermek için adliyeye geldi

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan

Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan
Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi

Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi
5 yaşındaki kız çocuğunu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı

Bir saniyeden kısa zamanı vardı! Kız çocuğunu böyle kurtardı
Gümüşhane'yi ayağa kaldıran olay! Şehit mezarlarını talan ettiler

Şehit mezarlarına büyük saygısızlık! Talan ettiler
Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma

Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! 36 şirkete soruşturma
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı

Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı