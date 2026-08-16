Edremit'te orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Edremit ilçesi Narlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Edremit ilçesi Narlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT(Balıkesir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı