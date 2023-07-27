Balıkesir'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in İvrindi ilçesinde, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma işlemleri sürerken, yangının çıkış nedeninin tespiti için de çalışma başlatıldı. Fatih Emrah ERDOĞAN/İVRİNDİ (Balıkesir), -