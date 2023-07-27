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Balıkesir'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in İvrindi ilçesinde, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma işlemleri sürerken, yangının çıkış nedeninin tespiti için de çalışma başlatıldı. Fatih Emrah ERDOĞAN/İVRİNDİ (Balıkesir), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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