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Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! 8'i ağır 29 yaralı

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Balıkesir'de midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 27'si öğrenci, 29 kişi yaralandı. Öğrencilerden 8'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Balıkesir'de öğrenci servisinin ile tır ile çarpışması sonucunda 8'i ağır, 29 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında kırsal Pamukçu Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal Nergis Mahallesi'nden kırsal Pamukçu Mahallesi'ne öğrenci taşıyan 10 S00 206 plakalı midibüs ile 34 BOL 861 plakalı TIR çarpıştı. Kazada 27'si öğrenci toplam 29 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Öğrencilerden 8'i ağır olmak üzere toplam 29 yaralı, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

VALİ USTAOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Balıkesir merkez Pamukçu mevkiinde 25.12.2024 günü sabah 08.53 sıralarında 27'si öğrenci, toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracının bir tırla çarpışması sonucu çift taraflı trafik kazası meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır., Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" dedi.

Balıkesir'de öğrenci servisi tırla çarpıştı! 8'i ağır 29 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSinan Çeliker:

Allah tüm çocuklarımızı kaza ve beladan korusun inşallah

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Haber YorumlarıBartuhan:

Ne oluyor iki gündür Balıkesir’de rabbim sen bütün herkesin çocuğu koru yarabbim

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Haber YorumlarıHakkı Murat:

arac suruculeri biraz dikkat lutfen o arabalarin icinde can tasiyorsunuz ,insallah ölu felan yoktur

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Haber YorumlarıFA null:

hayda hergun 1 olay

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Haber YorumlarıSeydo:

Küçücük çocukları sabah karanlığında yollara düşüren akp hesap ver. Yaz saati kış saati uygulaması nerene battı da vazgeçtin o uygulamadan??

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Haber Yorumlarıibrahim halal:

Balıkesire noluyor arkadaş bu aralar

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Haber Yorumlarıemre null:

her sokağa her yere raylı sistemli tren benzeri otobüs taşıma aracı olmali evinin önünde binip raylı trene oturacaksın koltuğa istediğin yere gidip geleceksin boyleve otobüs gibi servis gibi araçlara ihtiyaç olmayacak tüm sokaklarda geçecek şekilde yapilmali ya da sokak başlarında falan

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Haber YorumlarıPunisher null:

Öncelikle Allah rahmet eylesin vefat edenlere bu konu ozelinde degil ancak genel birsey soylemek isterim. Genelde insanlar tircilara suc atar ama trafikte gordugum kadariyla bu servisler ozellikle de isci servisleri o minibusleri manyak gibi kullaniyor.saygilar

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