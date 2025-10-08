Haberler

Balıkesir'de Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Balıkesir'de Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi.

B.B. (17) yönetimindeki 10 AOL 365 plakalı motosiklet, Sütlüce Mahallesi Soma Caddesi'nde, evinden çıkarak sokaktaki çöp konteynerine çöp attıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen B.A'ya (24) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle B.A. ve motosiklet sürücüsü B.B. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan B.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, elinde çöp poşetiyle evden çıkan B.A'ya, çöpü attıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada B.B. idaresindeki motosikletin çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
