Balıkesir'de traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir motosikletin traktörle çarpışması sonucu 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Güngör yaşamını yitirdi. Olay anında motosiklet alev aldı ve sürücü hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hasan Güngör (28) idaresindeki 34 EUG 078 plakalı motosiklet, Osmanlı Caddesi Sanayi Kavşağı'nda Ü.K. (67) idaresindeki 45 YA 7149 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü Güngör, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güngör, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel
