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Balıkesir'de Motosiklet Kazası: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Motosiklet Kazası: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde otomobille çarpışan 80 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yusuf Şenol, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Yusuf Şenol (80), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi, Bandırma Karayolu Murat Bayırı mevkisinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 10 AJG 094 plakalı otomobil, Bandırma istikametine giden Yusuf Şenol'un kullandığı 10 E 9414 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle Şenol, yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Şenol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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