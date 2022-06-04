Balıkesir'de meydana gelen iki deprem sonrası Vali'den ilk açıklama: Olumsuz bir durum yok - Haberler

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Balıkesir'de meydana gelen iki deprem sonrası Vali'den ilk açıklama: Olumsuz bir durum yok

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Balıkesir'de meydana gelen iki deprem sonrası Vali'den ilk açıklama: Olumsuz bir durum yok

Balıkesir'de art arta yaşanan 4.1 ve 4.7'lik depremin ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan ilk açıklama geldi. İlk tarama sonuçlarına göre olumsuz bir durumun olmadığını belirten Şıldak, "Afad ve Jandarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde korkutan iki deprem meydana geldi. 45 dakika arayla gerçekleşen depremlerin şiddeti 4.1 ve 4.7 olarak ölçüldü.

BALIKESİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Konu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Şıldak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Karesi İlçemiz kırsalında meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki iki deprem sonucunda ilk tarama sonuçlarına göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Afad ve Jandarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Balıkesir'de meydana gelen iki deprem sonrası Vali'den ilk açıklama: İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yok

BURSA, İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Balıkesir merkezli gerçekleşen deprem; Bursa, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İlk deprem 01.13'te 4.1, ikinci deprem ise 01.58'de 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

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