Haberler

Balıkesir'de maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Balya ilçesindeki bir maden ocağında R.K. isimli işçi, kafasına düşen taş parçası sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Balıkesir'de bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Balya ilçesinde bulunan maden ocağında çalışan işçi R.K'nin kafasına taş parçası düşmesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

R.K'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Fener taraftarını kahreden açıklama geldi
Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor

Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı