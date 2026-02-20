Balıkesir'de maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi öldü
Balıkesir'in Balya ilçesindeki bir maden ocağında R.K. isimli işçi, kafasına düşen taş parçası sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Balya ilçesinde bulunan maden ocağında çalışan işçi R.K'nin kafasına taş parçası düşmesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
R.K'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik