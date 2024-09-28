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Balıkesir'de Maden Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Maden Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde maden sahasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Özel bir firmanın alanında parke yol yapımı sırasında bir kamyon yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde maden sahasında yaşanan iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Gökçeyazı Mahallesi yakınında özel bir firmanın işlettiği alanda parke yol yapımı için dolgu malzemesi dökümü sırasında E.K. idaresindeki 06 FZ 8811 plakalı kamyon yaklaşık 4 metre yükseklikten alt yola düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak öldüğü belirlenen E.K'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

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