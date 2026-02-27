Haberler

Balıkesir'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi

Balıkesir'de 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de gerçekleştirilen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliklerinde, öğrenciler geleneksel sanat atölyeleri, sahne gösterileri ve kültürel çalışmalarla Ramazan'ın değerlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Balıkesir'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki etkinliğe, Karesi ve Altıeylül ilçelerinden çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda öğrenciler, kurulan geleneksel sanat atölyelerinde el sanatları uygulamaları yaptı, sahne gösterileri ve kültürel miras çalışmalarıyla ramazan ayının kültürel değerlerini deneyimledi.

Değerler eğitimi kapsamında düzenlenen etkinliklerle, öğrencilerin paylaşma ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve Şube Müdürü Mehmet Özdemir de katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler

Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın