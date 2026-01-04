Haberler

Ayvalık'ta Lodosun Etkisi: Feribot Karaya Oturdu

Ayvalık'ta Lodosun Etkisi: Feribot Karaya Oturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayvalık'ta etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle 'Alisa-1' feribotu, karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine ulaştı ve güvenlik önlemleri alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle kıyıya sürüklenen 'Alisa-1' isimli feribot, karaya oturup, yan yattı.

Ayvalık'ta hızı saatte zaman zaman 75 ile 90 kilometreye ulaşan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtınanın etkisiyle 25 metre uzunluğundaki 'Alisa 1' isimli feribot, halatlarından kurtularak Sefa Çamlık Mahallesi açıklarından Paşalimanı Koyu'na kadar sürüklendi. Bölge sakinlerinin Kaplanağızı Koyu olarak da isimlendirdiği sığ alana kadar sürüklenen feribot, burada karaya oturup, yan yattı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kısa sürede ulaşıp güvenlik önlemi aldığı feribotta herhangi bir mürettebatın bulunmadığı ve akaryakıt ya da kimyasal sızıntının olmadığı öğrenildi.

Şu an için herhangi bir tehlike oluşturmayan feribotun, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından kurtarılarak, yeniden yüzdürüleceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti

Silahlarla gövde gösterisi yapıp Trump'a seslendiler
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
İsviçre'de yılbaşı gecesi çıkan yangında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

İsviçre'deki bar yangınında ölenlerden biri Türk vatandaşı
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular