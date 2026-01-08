Balıkesir'de lodos etkili oldu; deniz taştı / Farklı ilçelerden görüntüler

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde saatteki hızı yer yer 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreyi aştı. Taşan deniz suyu ile kaldırımla birleşti.

Edremit'te sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Altınoluk Mahallesi başta olmak üzere Akçay ve Güre mahallelerinin sahil şeridinde etkisini gösteren ve saatteki hızı yer yer 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle kıyıya vuran dalgalar, zaman zaman iskeleleri aştı. Altınoluk Mahallesi'nde lodos nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreyi geçerken, deniz suyu taştı. Taşan su, kaldırımla birleşince bazı iş yerlerini su bastı.

Öte yandan Ayvalık ilçesinde de etkili olan lodos nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 2 metreye kadar ulaştı.

Yetkililer, lodosun etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, özellikle sahil kesimlerinde bulunan vatandaşlar ile balıkçıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.