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Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsü köpeğe vurmamak için manevra yapan otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sürücüsü köpeğe vurmamak için manevra yapan otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burhaniye-İzmir kara yolunda seyir halindeki 10 F 0501 plakalı otomobilin sürücüsü, yola çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkarak yan yola geçen otomobil, V.B. idaresindeki 20 AEK 16 plakalı kamyona çarptı.

Kazayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak Burhaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Burhaniye Balıkesir Trafik Kazaları Güncel Haberler

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