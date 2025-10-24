Haberler

Balıkesir'de Kız Öğrenciler Arasında Kavga, Soruşturma Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir ortaokulda, kız öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kavga anı cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kız öğrencilerin arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda eğitim gören kız öğrenci, henüz belirlenemeyen nedenle aynı okuldan 3 kız öğrenci tarafından darbedildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga anı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak

Ferdi Zeyrek'in kızından anlamlı hareket! Anısını böyle yaşatacak
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi

158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.