Balıkesir'de Kız Öğrenciler Arasında Kavga, Soruşturma Açıldı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir ortaokulda, kız öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kavga anı cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kız öğrencilerin arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda eğitim gören kız öğrenci, henüz belirlenemeyen nedenle aynı okuldan 3 kız öğrenci tarafından darbedildi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga anı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel