Balıkesir'de Kız Öğrenciler Arasında Kavga, Soruşturma Açıldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kız öğrencilerin arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda eğitim gören kız öğrenci, henüz belirlenemeyen nedenle aynı okuldan 3 kız öğrenci tarafından darbedildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga anı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.