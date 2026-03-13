Balıkesir'de kayıp emekli öğretmen arazide ölü bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kayıp ihbarı yapılan emekli öğretmen, arazide ölü bulundu.

Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta oturan 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'dan (55) 8 Mart'tan beri haber alamayan yakınları ve arkadaşlarının kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmaya, polisin yanı sıra çok sayıda gönüllü katıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu, kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide Baysal'ın cesedi bulundu.

Baysal'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.