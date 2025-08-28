Balıkesir'de Kargo Aracında Yangın Çıktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir benzinlikte park eden kargo aracında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, içindeki kargo ürünleri de zarar gördü.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi'ndeki benzinlikte 34 NP 5660 plakalı bir kargo firmasına ait araçta yangın çıktı.

Sürücü alevleri fark edip araçtan inerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla yanan araca müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası araç kullanılma hale gelirken, araç içerisinde bulunan kargo ürünleri de yangından zarar gördü.

Aracın motor kısmında çıkan yangının sebebi henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
