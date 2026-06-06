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Balıkesir'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Balıkesir'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İsmet Dumanlı kontrolündeki 26 ADU 526 plakalı kamyonet, Balıkesir-Edremit kara yolunun Naipli Mahallesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Mehmet Kurt idaresindeki 16 BYV 337 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonetin şoförü Dumanlı ile otomobilin sürücüsü Kurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yolda bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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