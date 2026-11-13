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Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda 35 göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

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Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda 35 göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda 35 göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı
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Balıkesir'de deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 35 göçmen ve göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı; göçmenler sevk merkezine teslim edildi.

Balıkesir'de, 35 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Polis, 12'şer can yeleği ve can simidi ile 3 pompa ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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