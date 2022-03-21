Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

AA - Ramazan Atam - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Saçayak Mahallesi ormanlık alanda izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreste önlem aldı.

Jandarma, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

Jeneratör, dedektör, 2 kırıcı delici alet ve 17 kazı malzemesi ele geçiren ekipler, şüphelileri ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

AA / Ramazan Atam - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Balıkesir, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title