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Balıkesir'de jandarmadan okul servislerine denetim ve öğrencilere yaya eğitimi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı, öğrencilere ise yaya güvenliği eğitimi verdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı, öğrencilere ise yaya güvenliği eğitimi verdi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, sorumluluk bölgesindeki okul çevrelerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, okul servis araçlarında; taşıtta rehber personel (hostes) bulunup bulunmadığını, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını, araçların çalışma izin belgelerini, yangın söndürme tüplerini ve diğer zorunlu evrakları titizlikle kontrol etti. Kurallara uymayan sürücülere gerekli uyarılar yapıldı.

Öğrencilere yaya geçidi eğitimi

Denetimlerin yanı sıra jandarma ekipleri, okul önlerindeki yaya geçitlerinde öğrencilere uygulamalı bilgilendirmede bulundu. Minik öğrencilere yaya geçitlerinden nasıl güvenli şekilde geçmeleri gerektiği, sürücülerle göz teması kurmanın önemi ve trafik kuralları anlatıldı.

Yetkililer, öğrencilerin güvenli bir eğitim yılı geçirmesi amacıyla denetimlerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin tüm sezon boyunca aralıksız süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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