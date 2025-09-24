Balıkesir'de İtfaiye Haftası Töreni Düzenlendi

Balıkesir'de İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye teşkilatı, İtfaiye Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, itfaiyecilik sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Yangın dışında birçok alanda görev yaptıklarını dile getiren Ergelen, şöyle konuştu:

"Bir yangın çıktığında herkes oradan uzaklaşmaya çalışırken, biz tam tersine ateşe doğru koşarız. Çünkü içeride kurtarılmayı bekleyen bir can olduğunu biliriz. Bazen saatlerce dumana, sıcağa ve yorgunluğa direniriz ancak bir hayat kurtarmanın verdiği mutluluk bütün zorlukları unutturur."

Törenin ardından itfaiye ekipleri araçlarla şehir turu gerçekleştirdi.