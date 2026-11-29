Balıkesir'de inip tartışan sürücüye 180 bin lira ceza kesildi, ehliyeti 60 gün alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsünün önünü kesip aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı 60 gün trafikten menedildi.
Balıkesir'de trafikte tartıştığı sırada saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 ASC 351 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ç'nin trafikte tartıştığı bir kamyonet sürücüsünün önünü kesip aracından inerek tartıştığı görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce incelenen görüntülerin ardından M.Ç'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 180 bin lira cezai işlem uygulandı.
Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı 60 günlüğüne trafikten menedildi.