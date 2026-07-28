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Dursunbey'de yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi

Dursunbey'de yangın: Bir ev kullanılamaz hale geldi
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında üst kattaki ev tamamen yandı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı olmazken, belediye başkanı aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında üst katta bulunan ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Cebeci Mahallesi'nde iki katlı binanın ikinci katında İsmail Er'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da olay yerine giderek aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
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