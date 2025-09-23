Balıkesir'de Güneş Enerjisi Panosunda Yangın Çıktı
Sındırgı ilçesinde Mahire Haşlak'a ait güneş enerjisi panosunda çıkan yangın, elektrik kontağı nedeniyle meydana geldi. Olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü, yangını kısa sürede söndürdü.
Kırsal Küçükbükü Mahallesi'nde Mahire Haşlak'a ait güneş enerjisi panosunda elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel